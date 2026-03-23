В Мурманской области начался капитальный ремонт шести объектов образования

Правительство Мурманской области продолжает модернизацию учреждений образования. Так, в рамках национального проекта «Семья» и губернаторского плана «На Севере – жить!» в регионе начался капитальный ремонт шести объектов образования. Об этом сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

«Объём работ по капитальному ремонту объектов образования в 2026 году большой – необходимо привести в порядок 20 учреждений. Поэтому подготовка к конкурсным процедурам по выбору подрядчиков началась ещё в конце 2025 года. Это сделано для того, чтобы у строителей было достаточно времени на подготовку и закупку строительных материалов. Работы начались уже на одной трети запланированных объектов», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

В частности, подрядчики уже приступили к работам в общежитиях Ковдорского политехнического и Полярнозоринского энергетического колледжей. Строители продолжают демонтажные работы и начали ремонт внутренних помещений. Кипит работа и в Ковдорской школе №2, где подрядчику предстоит привести в порядок спортзал, столовую, крыльцо главного входа, кровлю и отмостку по периметру всего здания. Рабочие пока сконцентрировались на внутренних помещениях, к остальному приступят, когда установятся благоприятные погодные условия. Ведутся работы и на кровле здания детского сада №25 в Мончегорске.

Более комплексный ремонт предстоит в детских садах №5 в Кировске и 73 в Мурманске. В первом запланирован капремонт кровли, фасада и замена внутренних инженерных сетей, а во втором, помимо этих же работ, в порядок приведут и внутренние помещения. Кроме того, в Кировске строители смонтируют пандус для маломобильных граждан. Работы уже идут в обоих учреждениях. Правда, по погодным условиям упор пока сделан на внутренние помещения.

Как подчеркнула глава регионального Минстроя, все работы должны быть завершены до начала нового учебного года.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, с 2019 года в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» были капитально отремонтировано 37 школ.

