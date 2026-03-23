Индия знакомится с мурманской литературой: писатель Илья Виноградов представил Россию на книжных встречах в Дели и АгреШкола гидов природного туризма в Хибинах объявляет новый набор
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
23.03.26 10:00

В Мурманской области начался капитальный ремонт шести объектов образования

Правительство Мурманской области продолжает модернизацию учреждений образования. Так, в рамках национального проекта «Семья» и губернаторского плана «На Севере – жить!» в регионе начался капитальный ремонт шести объектов образования. Об этом сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

«Объём работ по капитальному ремонту объектов образования в 2026 году большой – необходимо привести в порядок 20 учреждений. Поэтому подготовка к конкурсным процедурам по выбору подрядчиков началась ещё в конце 2025 года. Это сделано для того, чтобы у строителей было достаточно времени на подготовку и закупку строительных материалов. Работы начались уже на одной трети запланированных объектов», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

В частности, подрядчики уже приступили к работам в общежитиях Ковдорского политехнического и Полярнозоринского энергетического колледжей. Строители продолжают демонтажные работы и начали ремонт внутренних помещений. Кипит работа и в Ковдорской школе №2, где подрядчику предстоит привести в порядок спортзал, столовую, крыльцо главного входа, кровлю и отмостку по периметру всего здания. Рабочие пока сконцентрировались на внутренних помещениях, к остальному приступят, когда установятся благоприятные погодные условия. Ведутся работы и на кровле здания детского сада №25 в Мончегорске.

Более комплексный ремонт предстоит в детских садах №5 в Кировске и 73 в Мурманске. В первом запланирован капремонт кровли, фасада и замена внутренних инженерных сетей, а во втором, помимо этих же работ, в порядок приведут и внутренние помещения. Кроме того, в Кировске строители смонтируют пандус для маломобильных граждан. Работы уже идут в обоих учреждениях. Правда, по погодным условиям упор пока сделан на внутренние помещения.

Как подчеркнула глава регионального Минстроя, все работы должны быть завершены до начала нового учебного года.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, с 2019 года в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» были капитально отремонтировано 37 школ.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564143/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году-PRO Валюту (16+)Доллар укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)«Росэнергоатом» и «ТИТАН-2» заключили договор о сооружении инновационных блоков Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане подняли вопрос о ремонте межпанельных швов и кровли МКД-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»