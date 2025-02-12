В Мурманской области начался капремонт первых 5 домов из краткосрочного плана 2025 года

Фонд капитального ремонта Мурманской области приступил к выполнению краткосрочного плана 2025 года. Подрядные организации уже вышли на первые пять объектов.

«В конце года были заключены контракты на выполнение работ по большинству домов, капитальный ремонт которых запланирован в 2025 году. Работы уже начались на первых пяти домах в Мурманске и Североморске. Разумеется, все эти работы можно проводить в зимнее время года», — рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

В Североморске в доме №5 на улице Сафонова в этом году будет заменены внутридомовые инженерные сети водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения.

В Мурманске работы начались сразу на четырех жилых объектах. В доме №14 на улице Полухина и доме №33 корпус 1 на улице Полярные Зори подрядчики готовятся капитально ремонтировать крыши. В домах №95 и 102 на проспекте Ленина идут подготовительные работы по замене внутридомовых инженерных сетей. В доме №95 приведут в порядок систему водоотведения и установят новый водоподогреватель, в доме №102 обновят внутренние сети водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в ближайшее время в работу подрядчикам будет передан еще ряд домов, по которым в 2025 году уже заключены контракты на проведение капитального ремонта.

Напомним, всего с 2019 года в Мурманской области были капитально отремонтированы 2243 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить».