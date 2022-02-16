В Мурманской области начался киномарафон Арктического кино

Он объединяет лучшие фильмы двух международных кинофестивалей: «Северный характер» (Мурманск) и «Золотой ворон» (Анадырь, Чукотка).

Эти документальные и художественные фильмы свяжут арктические территории с самого крайнего востока нашей страны до крайнего северо-запада.

Ленты Международного кинофестиваля «Золотой ворон» идут уже сейчас. Их можно посмотреть до 20 марта, фильмы «Северного характера» будут демонстрироваться с 1 марта по 1 июня.

В Мурманской области киномарафон пройдёт в 18 учреждениях культуры: Мурманском областном краеведческом музее, Центральной городской библиотеке Мурманска, Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой, Мурманском доме-интернате для престарелых, в библиотеках и музеях Оленегорска, Кировска, Кольского и Кандалакшского районов.

Все фильмы можно будет посмотреть бесплатно. Точную дату и время узнавайте на сайтах и соцсетях учреждений.

Киномарафон Арктического кино организует Продюсерский центр «Северный характер» в сотрудничестве с Центром развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» при поддержке правительства и министерства культуры Мурманской области, а также Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив.

На киномарафоне будут представлены фильмы:

Фильмы «Северного характера» поделены на 4 сеанса.

Так, сеанс №1 включает в себя две киноленты – «Агафья» (0+) (об отшельнице Агафье Карповне - последней из семьи старообрядцев Лыковых) и фильм «Земля Кереков» (6+) (о древних жителях Арктики, самом малочисленном народе России). Сеанс №2 - фильмы «Соленый лед» (6+) (фильм-портрет писателя-моряка Виктора Конецкого) и «Слово первое» (12+). Сеанс №3 включает два фильма – «Общая Победа: Ханпаша Нурадилов» (12+) (о первом из представителей чеченского народа, получившим звание Героя Советского Союза) и «От первого лица: глубоководный рыбак» (12+) (фильм о капитане рыболовного судна из Териберки). Сеанс №4 для семейного просмотра. Зрителям будут представлены фильмы «Снег» (6+), «Триптих: Соловки, Кукушка» (16+), Сериал "Петров - меломан" (0+).

Фильмы «Золотого ворона» разделены на 4 программы.

В первой «Наш дом – Арктика» фильмы «Северный ветер бывает тёплым» (12+), «Земля кереков (6+) и Поморские жонки (0+). Во второй "В кино всей семьей" – «Несейка. Младшая дочь» (6+), «Нерка рыба красная» (6+), «Кэрэл. Невидимая красота» (12+). Также во второй программе полнометражный художественный фильм «Команда мечты» (6+). В третьей программе «История Арктики» - фильмы «Архипелаг» 12+ и «Мой личный дракон» (6+). Программа 4 – «Веб-сериалы». В нее входят фильмы «История Чукотки» (6+), «Общая Победа» (12+), «От первого лица» (12+).