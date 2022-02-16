Областной художественный музей приглашает обсудить художественную толерантностьМурманская область продемонстрировала рост по ряду ключевых показателей экономического развития за 2021 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.02.22 12:00

В Мурманской области начался киномарафон Арктического кино

Он объединяет лучшие фильмы двух международных кинофестивалей: «Северный характер» (Мурманск) и «Золотой ворон» (Анадырь, Чукотка).

Эти документальные и художественные фильмы свяжут арктические территории с самого крайнего востока нашей страны до крайнего северо-запада.

Ленты Международного кинофестиваля «Золотой ворон» идут уже сейчас. Их можно посмотреть до 20 марта, фильмы «Северного характера» будут демонстрироваться с 1 марта по 1 июня.

В Мурманской области киномарафон пройдёт в 18 учреждениях культуры: Мурманском областном краеведческом музее, Центральной городской библиотеке Мурманска, Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой, Мурманском доме-интернате для престарелых, в библиотеках и музеях Оленегорска, Кировска, Кольского и Кандалакшского районов.

Все фильмы можно будет посмотреть бесплатно. Точную дату и время узнавайте на сайтах и соцсетях учреждений.

Киномарафон Арктического кино организует Продюсерский центр «Северный характер» в сотрудничестве с Центром развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» при поддержке правительства и министерства культуры Мурманской области, а также Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив.

На киномарафоне будут представлены фильмы:

Фильмы «Северного характера» поделены на 4 сеанса.

Так, сеанс №1 включает в себя две киноленты – «Агафья» (0+) (об отшельнице Агафье Карповне - последней из семьи старообрядцев Лыковых) и фильм «Земля Кереков» (6+) (о древних жителях Арктики, самом малочисленном народе России). Сеанс №2 - фильмы «Соленый лед» (6+) (фильм-портрет писателя-моряка Виктора Конецкого) и «Слово первое» (12+). Сеанс №3 включает два фильма – «Общая Победа: Ханпаша Нурадилов» (12+) (о первом из представителей чеченского народа, получившим звание Героя Советского Союза) и «От первого лица: глубоководный рыбак»  (12+) (фильм о капитане рыболовного судна из Териберки). Сеанс №4 для семейного просмотра. Зрителям будут представлены фильмы «Снег» (6+), «Триптих: Соловки, Кукушка» (16+), Сериал "Петров - меломан" (0+).

Фильмы «Золотого ворона» разделены на 4 программы.

В первой «Наш дом – Арктика» фильмы «Северный ветер бывает тёплым» (12+), «Земля кереков (6+) и Поморские жонки (0+). Во второй "В кино всей семьей" – «Несейка. Младшая дочь» (6+), «Нерка рыба красная» (6+), «Кэрэл. Невидимая красота» (12+).  Также во второй программе полнометражный художественный фильм «Команда мечты» (6+). В третьей программе «История Арктики» - фильмы «Архипелаг» 12+ и «Мой личный дракон» (6+). Программа 4 – «Веб-сериалы». В нее входят фильмы  «История Чукотки» (6+), «Общая Победа» (12+), «От первого лица» (12+).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Первые итоги 2022 года: что происходит с рынком труда СЗФО прямо сейчас
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
12.02.22 00:13
Следующий шаг нашей медицины - дистанционные операции...
Комментарий к новости:Поликлиники Мурманской области запускают сервис для дистанционного закрытия больничного
Роман Семенов
07.02.22 16:19
Здравтсвуйте, Сергея Николаевича Тяна знаю с детства, занимался несколько лет у него тхэквондо. Это настолько требовательный руководитель, что успех в любой преподаваемой им дисциплине, я думаю, гара
Комментарий к новости:Усилия ведущего тренера по боевым единоборствам Сергея Тян отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством»
Яна
07.02.22 12:10
Черт побери. Мы ей помогли сделать фото у памятника "Полярный круг". И потом локти искусали, что мало поговорили.
Комментарий к новости:С Урала на Кольскую землю - путешествие на двухколёсном коне длиною более 3 тысяч километров
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире15:45«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:05«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области объём средств, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в 2021 году по отношению к уровню 2020 года возрос на 5%-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 1,15 рубля, евро теряет почти 96 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: законопроект по индексации военных пенсий депутаты рассмотрят в приоритетном порядке
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика