В Мурманской области начался основной период сдачи ЕГЭ

В Мурманской области 31 мая начался основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ). Экзамены пройдут в очном формате с соблюдением всех рекомендованных Роспотребнадзором мер эпидемиологической безопасности.

«В интересах здоровья участников и организаторов все противоэпидемические меры, которые действовали в прошлом году, сохраняются: уборка и дезинфекция аудиторий, обработка рук антисептиками, термометрия на входе, социальная дистанция в 1,5 метра , зигзагообразная рассадка. Организаторы обязательно должны быть в масках и перчатках. Участники могут надевать маски по желанию», – рассказала министр образования и науки региона Ольга Дзюба.

ЕГЭ в основные сроки сдают выпускники текущего года, которые планируют поступать в вуз, а также выпускники прошлых лет. В Мурманской области для участия в ЕГЭ зарегистрировались 3,8 тысячи человек, из них 3,3 тысячи – выпускники этого года.

«Самым массовым будет экзамен по русскому языку. Удовлетворительный результат этого экзамена служит основанием для выдачи аттестата выпускникам, сдающим ЕГЭ. Из предметов по выбору лидирует экзамен по математике профильного уровня. Базовую математику выпускники в этом году не сдают. Популярными предметами остаются обществознание, физика, химия, биология, информатика, история», – сообщил директор Регионального центра обработки информации Дмитрий Федотов.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, основной период продлится до 2 июля включая резервные дни, когда сдать экзамены смогут участники, выбравшие предметы, ЕГЭ по которым проводился в основной срок в один и тот же день, а также те, кто пропустил экзамены по уважительной причине, подтвержденной документально.

Для участия в экзамене по литературе зарегистрировались 273 человека. На выполнение экзаменационной работы им отводится 3 часа 55 минут. Экзамен по химии выбрали 512 человек. Они должны справиться с работой за 3,5 часа. Экзамен по географии планируют сдавать 107 участников, на него отводится 3 часа.