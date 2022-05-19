В Мурманской области начался пожароопасный сезон

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства напоминает, что с 16 мая в лесах Мурманской области объявлен пожароопасный сезон. С указанной даты и до окончания пожароопасного сезона оперативная информация о лесопожарной обстановке в регионе будет публиковаться на главной странице сайта министерства.

Министерство напоминает, что пожар наносит огромный ущерб объектам животного мира и среде их обитания, представляет опасность для жизни и здоровья людей, особенно для лиц, которые осуществляют его тушение.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, запрещается разводить костры в неустановленных местах, бросать горящие спички, окурки и горячую золу, стекло, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы.