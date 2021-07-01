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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.21 14:00

В Мурманской области начался приём заявлений для участия в распределении разрешений на добычу лося

В июне 2021 года в Кольском Заполярье утвердили новый порядок выдачи разрешений на добычу лося. Соответствующий закон Мурманской области был подписан губернатором региона. Он предусматривает распределение разрешений в порядке очередности поступления поданных от охотников заявлений, а в случае, если количество поданных заявлений на участие в распределении разрешений превысит лимит добычи охотничьих ресурсов, распределение будет проводиться посредством случайной выборки – жребия.

«С сегодняшнего дня и до 15 июля все охотники, желающие принять участие в распределении разрешений на добычу лося, могут подать заявление в министерство. Разрешения будут распределяться между охотниками, допущенными к участию, по каждому району общедоступного охотничьего угодья. При этом распределение разрешений между охотниками, участвовавшими в проведении учета охотничьих ресурсов и (или) биотехнических мероприятий, и между иными охотниками будет проводиться раздельно», – сообщил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

До 3 августа на официальном сайте министерства будет размещена информация о количестве поданных заявлений об участии в распределении разрешений, о количестве охотников, допущенных к участию в распределении, об объеме установленной квоты для каждого района общедоступных охотничьих угодий и о необходимости проведения жеребьевки в случае, если количество принятых заявлений превысит квоту на добычу лося.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, для участия в распределении разрешений на добычу лосей в министерство необходимо представить только заявление (квитанции не нужны). Вся информация по новому порядку выдачи разрешений на добычу лосей размещена на сайте министерства, раздел будет постоянно обновляться.

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