В Мурманской области начался приём заявок на гранты для клубных формирований и любительских объединений

Министерство культуры Мурманской области объявляет о начале приема заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Поддержку можно получить на реализацию проектов в сфере организации деятельности клубных формирований и любительских объединений.

Получателями гранта могут стать организации, которые ведут творческие коллективы, клубы, студии и досуговые объединения северян. Максимальный размер субсидии зависит от заявленной соискателем потребности и составляет:

- не более 300 тысяч рублей для проектов по организации деятельности клубных формирований (любительских объединений), число постоянных участников которых составляет 15 и менее человек, а также для проектов по организации деятельности новых клубных формирований независимо от планируемой численности участников;
- не более 400 тысяч рублей для проектов, где число постоянных участников составляет от 16 до 30 человек;
- не более 500 тысяч рублей – для проектов с числом постоянных участников более 30 человек.

Заявки принимаются с 20 апреля по 20 мая через систему «Электронный бюджет» на портале государственной финансовой поддержки. Победители конкурса, которые будут объявлены до 1 июля 2026 года, должны реализовать свои идеи до конца текущего года.  Подробная информация об условиях участия размещена на официальном сайте министерства культуры Мурманской области: https://culture.gov-murman.ru/grants/nko/club_2026/index.php?sphrase_id=7411291.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, поддержка культурных инициатив северян – важная задача народной программы «На Севере – жить!». Конкурс грантов для клубных формирований и любительских объединений вносит значительный вклад в устойчивое культурное развитие региона. Так, в 2025 году из 14 заявок поддержку получили 10 лучших проектов на общую сумму 4 млн рублей. Среди победителей – инициативы в области народного танца, литературы, инклюзии, сохранения культурного наследия, а также проекты по поддержке школьных театров и самозанятости в сфере культуры.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566203/#&gid=1&pid=1

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
