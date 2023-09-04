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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.23 17:30

В Мурманской области начался приём заявок на получение гранта по программе «Губернаторский старт»

Сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил о запуске в этом году второго этапа конкурса на получение гранта в рамках программы «Губернаторский старт» на поддержку предпринимательских инициатив.

«Размер гранта по-прежнему составляет до 2 миллионов рублей на различные бизнес-идеи, в том числе, реализуемые на территории приграничных, удалённых населённых пунктов, где проживают военные, ЗАТО и моногородах», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, заявки на участие в конкурсе принимаются в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе до 3 октября. На поддержку второго этапа будет направлено почти 20 млн рублей.

«Приглашаю всех инициативных предпринимателей, желающих открыть своё дело, и инициативных северян, которые готовы стать предпринимателями, принять участие в конкурсе и получить поддержку. Напомню, что всего в рамках этой программы мы поддержали 119 проектов в разных уголках нашей области», – сказал глава региона.

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