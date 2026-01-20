В Мурманской области начался приём заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель»

Программа, инициированная президентом России Владимиром Путиным в 2020 году, реализуется в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодёжь и дети».

Она направлена на ликвидацию дефицита педагогов в сельской местности и малых городах Мурманской области и предусматривает единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

Участниками конкурсного отбора смогут стать учителя в возрасте до 55 лет включительно (на дату подачи документов), имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Министерством образования и науки Мурманской области утверждён перечень вакансий для отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

В соответствии с установленной на федеральном уровне квотой в школы Мурманской области в текущем году будут приняты на работу 11 учителей. Всего по программе «Земский учитель» в Мурманскую область приехали 53 учителя.

Заявки будут приниматься до 15 апреля включительно в региональном Институте развития образования в электронном виде или на бумажном носителе. На сегодняшний день уже поступило 3 заявки. Школы Мурманской области ждут учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, математики, физики, труда (технологии), учителя-дефектолога.

Напомним, по инициативе главы региона Андрея Чибиса в Кольском Заполярье действует особый региональный пакет льгот для работников образования: «полярные» надбавки начисляются с первого дня работы, победители конкурса «Арктический учитель» получают до 1 миллиона рублей, введены выплаты за классное руководство и доплаты педагогам за категории. Для молодых специалистов и учёных в Арктике предусмотрены единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей после первого отработанного года, а также гранты и именные стипендии губернатора. Для улучшения жилищных условий работников образования работают программы «Свой дом в Арктике, а также льготная «Арктическая ипотека» под 2% годовых и «Семейная ипотека» под 6%.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560721/#&gid=1&pid=1