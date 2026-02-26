В Мурманской области начался третий сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Игра направлена на развитие у молодёжи навыков командной работы, лидерства и стратегического мышления. Игра проводится общественными объединениями «Движение Первых», «ЮНАРМИЯ» и Центром «ВОИН» при поддержке «Росмолодёжи» и Министерства просвещения Российской Федерации.

В этом сезоне расширен возраст участников — присоединиться могут молодые люди от семи до двадцати трёх лет. Среди направлений подготовки появилась новая роль — связист. Ранее в отборочных этапах проекта приняли участие более одиннадцати тысяч человек. Участников ждут испытания по тактической подготовке, оказанию первой помощи, работе с технологиями и командные соревнования.

«Зарница 2.0» — это пространство, где молодые люди могут проявить себя, научиться работать в команде и получить важные жизненные навыки. С каждым годом растёт интерес к проекту и вовлечённость участников, отметили в «Движении Первых».

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, проект реализуется в рамках стратегического плана развития региона «На Севере — жить!» и поддерживается региональной системой молодёжной политики. Цель — создать условия для самореализации молодых людей и развития кадрового потенциала. «Такие проекты помогают ребятам почувствовать уверенность в своих силах, учат работать в команде и показывают, что они нужны своему региону», — отметила председатель комитета молодежной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Финал сезона запланирован на сентябрь 2026 года. Ожидается, что к игре присоединится ещё больше участников из региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562854/#&gid=1&pid=1