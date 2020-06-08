В Мурманской области начался второй этап снятия ограничений, введённых из-за коронавируса

Правительство Мурманской области разработало шаги послабления для граждан и организаций. Согласно постановлению № 396-ПП, с 8 июня разрешена работа объектов развозной торговли за исключением Апатитов, Кировска, Мончегорска, Мурманска, Кольского района и ЗАТО Североморск.

Везде по территории региона, кроме указанных выше муниципалитетов, также возобновляется работа соляриев, саун, бань. Как сообщается в документе, при этом необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, не использовать бассейны и купели, учитывать площадь на одного посетителя, она должна составлять не менее 1,5 метров .

На втором этапе снятия ограничений в Мурманской области разрешена работа фитнес-центров, спортивных объектов, секций при условии наполненности не более 25% и обязательном тестировании на CoViD-19. Эти послабления не относятся пока в объектам, расположенным в Апатитах, Кировске, Мончегорске, Мурманске, Кольском районе и ЗАТО Североморск.

Также с сегодняшнего дня возобновлена работа детских садов в обычном режиме, кроме учреждений Мончегорска, Мурманска, Кольского района, ЗАТО Североморск, где продолжают работу дежурные группы. С 22 июня в режиме дежурных открываются группы в дошкольных учреждениях Кировска и Апатитов.

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