В Мурманской области начат капитальный ремонт 465 домов

В Мурманской области кампания 2025 года по капитальному ремонту многоквартирных домов набирает обороты. В работу подрядным организациям переданы уже 465 жилых объекта.

Капремонт в них пройдёт не только за счёт средств собственников, собранных в рамках взноса, но также за счёт средств субсидии из областного бюджета в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и федерального бюджета в рамках реализации комплексного плана реновации ЗАТО.

«С каждым годом в Мурманской области капитально ремонтируется всё больше домов. И 2025 год не стал исключением. Нам предстоит выполнить колоссальный объём работ – уже сегодня подрядчики приступили к капремонту в 465 домах. Строителям предстоит разработать 465 проектов и выполнить 1175 видов строительно-монтажных работ на общую сумму более 8 млрд рублей», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, работы по капитальному ремонту идут уже во всех муниципалитетах региона. В частности, начаты работы по приведению в порядок 124 фасадов и 176 крыш, по ремонту 24 подвалов и 38 фундаментов, а также по замене внутридомовых инженерных систем в 302 домах, 73 водоподогревателей и четырёх индивидуальных тепловых пунктов, лифтов в 85 домах. Кроме того, в рамках реновации ЗАТО идёт преображение 149 подъездов в 45 домах.

Как подчеркнула Юлия Барсукова, благодаря заранее проведённым электронным аукционам и ответственному подходу подрядчиков первые шесть домов в 2025 году уже сданы после капитального ремонта.

Напомним, всего с 2019 года в Мурманской области были капитально отремонтированы 2243 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/