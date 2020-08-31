В Мурманской области начат отопительный период, но не для жилых домов

Теплоснабжающие компании региона начали подачу тепла в учреждения социальной сферы, в том числе в детские сады и школы, что позволит начать новый учебный год в комфортных условиях. Соответствующие постановления были подписаны главами администраций во всех муниципальных образованиях области.

В рамках летней ремонтной кампании в Мурманской области проведена масштабная работа по реконструкции теплоснабжающего комплекса: отремонтированы и заменены ветхие участки тепловых сетей, произведено техническое обслуживание теплоисточников, сформирован запас топлива.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, подключение жилищного фонда к центральным системам отопления будет производиться исходя из складывающейся температуры наружного воздуха на основании решений администраций муниципальных образований региона.