В Мурманской области начат ремонт моста через реку Западная Лица на трассе «Кола». Его длина – 106 метров. Сооружение возведено в 1962 году, в 1999 году специалисты заменили железобетонные балки пролетного строения моста на металлические.

Нынешним проектом предусмотрен ремонт опор моста, окраска балок пролетного строения, замена элементов мостового полотна, перильных и барьерных ограждений, гидроизоляция конструкций. Также будет выполнено укрепление конусов насыпей габионными конструкциями, обновление системы сбора сточных вод и локальных очистных сооружений.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в 2021 году в Мурманской области капитально отремонтирован 53-метровый мост через Кильдинский ручей на 1373-м километре автодороги Р-21 «Кола», завершена реконструкция последней переправы на федеральных дорогах региона – моста через реку Тулому. Берега реки теперь соединяет современный 190-метровый мост, возведенный за два года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: ФКУ Упрдор «Кола».