В Мурманской области начаты работы по капитальному ремонту ещё восьми многоквартирных домов

В Мурманской области кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов 2025 года набирает обороты. Так, работы начались ещё на восьми МКД в четырёх городах региона.

«По преобладающему большинству многоквартирных домов уже заключены договоры на выполнение работ, и постепенно подрядчики выходят на объекты, проводят техническое обследование, разрабатывают проекты и приступают непосредственно к капитальному ремонту. Недавно работы начались в восьми домах в Мурманске, Коле, Кировске и Мончегорске», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Подрядчики приступили к капитальному ремонту крыш в Коле на ул. Победы, 15, в Мончегорске – на просп. Металлургов, 31, в Мурманске – на ул. Генералова, 2/18, ул. Полярные Зори, 33/1 и ул. Нахимова, 25 и 31. Также начались работы по приведению в порядок подвала в доме №24 на улице Октябрьской.

В Фонде капитального ремонта Мурманской области подчеркивают, что эти работы можно проводить в холодное время года. В ближайшее время подрядчикам будет передан ещё ряд домов, по которым в 2025 году уже заключены контракты на проведение капитального ремонта.

Как отмечает региональное Министерство строительства, в январе подрядчики приступили к капитальному ремонту первых пяти домов. Всего с 2019 года в Мурманской области были капитально отремонтированы 2243 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/