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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.22 17:00

В Мурманской области начинает работу телефон «горячей линии» для получения психологической помощи в стрессовых ситуациях

На базе Мурманского областного психоневрологического диспансера с 7 ноября начала работу «горячая линия» для получения психологической помощи при стрессовых ситуациях.  

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, «горячая линия» предназначена для людей, которые испытывают сильное эмоциональное переживание непереносимого характера, при котором требуется помощь специалиста вследствие природных или техногенных катастроф; террористических актов; событий, связанных с военными действиями; несчастных случаев; пережитого физического, сексуального или психологического насилия; смерти близкого человека; длительных и тяжёлых заболеваний, угрожающих жизни.  

«Горячая линия» действует с понедельника по пятницу - с 9 до 19 часов по телефону 8 (8152) 566-690.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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