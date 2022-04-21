В Мурманской области начинается активный строительный сезон

С каждым днём все больше многоквартирных домов передаются в работу подрядчикам для проведения капитального ремонта. О ходе ремонтной кампании рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«Согласно актуализированному краткосрочному плану в 2022 году 537 видов работ по капитальному ремонту с учётом переходящих контрактов с 2021 года пройдут в 464 многоквартирных домах. На сегодняшний день подрядчики приступили к ремонту уже 301 жилого объекта. Кроме того, в 40 многоквартирных домах работы завершены опережающими темпами», – отметила Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, таких результатов удалось достичь благодаря усиленной подготовке к строительному сезону 2022 года. Часть контрактов на капитальный ремонт многоквартирных домов была заключена ещё осенью – подрядчики закупили материалы и начали независящие от погодных условий работы на объектах.