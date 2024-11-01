В Мурманской области начинается комплексное повышение эффективности расходов

Вчера в ходе заседания правительства обсудили запуск комплекса мероприятий для повешения эффективности расходов бюджета. Глава Министерства финансов региона Михаил Селезнев сообщил, что отработан ряд предложений.

«В прошлом месяце на заседании правительства Мурманской области детально обсуждали комплексный подход к повышению эффективности деятельности в сфере занятости. Финансовый блок правительства проработал предложения в части повышения эффективности бюджетных расходов и по другим отраслям, с учетом практик и положительного опыта других регионов. Мы детально обсудили его заинтересованными органами власти и муниципалитетами и готовы запускать комплексную работу в подведомственных организациях спорта, образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы», – обратился Михаил Селезнев к губернатору Андрею Чибису.

Андрей Чибис подчеркнул, что с учётом беспрецедентного санкционного давления и сложившейся в стране экономической ситуации повышать эффективность расходов в регионе важно, но к этой работе необходимо подойти максимально взвешенно.

«В условиях, которых мы находимся, нужно работать над тем, чтобы повышать доходы и внимательно смотреть за эффективностью имеющихся расходов. С учётом Вашего доклада, раз детально все отработано, надо эти процессы проводить. Задача – работать над расходами, время диктует эти подходы. Коллеги, нужно учитывать нюансы и особенности образовательных учреждений, внимательно взаимодействовать с людьми. Прошу максимально чётко и корректно всё делать и Вас, как министра финансов, и руководителей отраслевых ведомств социального блока, которые занимаются расходной частью бюджета, и глав администраций муниципалитетов. Что касается образования, здесь любые решения по повышению эффективности должны быть после завершения учебного года, обратите особое внимание», – отметил глава региона, обращаясь к коллегам.

Работа по повышению эффективности расходов уже ведётся в ведомствах правительства Мурманской области, также мероприятия прошли в ряде муниципалитетов. И как отметили главы, имеют положительные результаты. Так, глава администрации Апатитов Николай Бова поделился опытом за последние несколько лет.

«Апатиты поддерживают меры по эффективности бюджетных расходов, которые обсуждены с коллегами из правительства Мурманской области, с Вами, Андрей Владимирович. Муниципалитет несколько лет этим вопросом занимался. У нас было 28 детских садов в 28 зданиях, сейчас их осталось 15 в 25 зданиях. В результате мы получили экономический эффект более 30 млн рублей, увеличили объёмы ремонтных работ, обновили основные средства, увеличили фонд стимулирующих выплат. Комплектование групп идёт в строгом соответствии с СанПиН, также сохранили территориальную доступность. Также ранее мы объединили школу искусств и художественную школу. В результате получили одно учреждение, более 2 млн рублей – экономический эффект. Из 4 детско-юношеских спортивных школ в результате реорганизации, которую мы проводили методом присоединения сильных к очень сильным, создали две школы. Эффект более 5,5 млн рублей, все виды спорта сохранили, ещё дополнительно открыли фигурное катание со скалолазанием», – сказал глава администрации города Апатиты Николай Бова.

О мерах по повышению эффективности бюджета высказался и глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов.

«Мы понимаем важность подходов к разумному использованию бюджетных средств. Так, в 2019 году была создана новая модель организации общего образования – единый образовательный центр в посёлке Оленья Губа. Сегодня можно с уверенностью сказать, что решение о присоединении к школе детского сада было абсолютно правильным. У нас повысилось качество образования и сократились административные расходы. Результатом проделанной работы стал факт того, что в 2023 году школа-сад стала победителем конкурсного отбора «Лучшая школа Заполярья», – отметил Ильяс Мазитов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/