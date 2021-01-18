В Мурманской области начинается массовая вакцинация от COVID-19

По поручению Президента России в Мурманской области с 18 января начинается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Жители региона могут бесплатно привиться вакциной «Гам-КОВИД-Вак», известной как «Спутник V», записавшись к врачу через федеральный портал «Госуслуги». О старте прививочной кампании объявил губернатор Андрей Чибис, открывая традиционное оперативное совещание.

«С сегодняшнего дня начинаем массовую вакцинацию от коронавируса. Только на прошлой неделе регион получил ещё 3000 доз вакцины, объёмы будут увеличиваться. По-прежнему в приоритете – медики, соцработники и педагоги. Остальные жители Мурманской области старше 18 лет могут записаться на вакцинацию на сайте «Госуслуги», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что в Мурманской области создана сеть прививочных кабинетов для вакцинации от COVID-19. Они открыты на базе медицинских учреждений в Мурманске, Коле, Мурмашах, Апатитах, Мончегорске и Оленегорске, Кандалакше, а также в Печенгском муниципальном округе. По рекомендациям эпидемиологов, важно сделать прививку тем, кто не болел коронавирусом. Тем, кто перенес инфекцию, пока нет необходимости записываться на вакцинацию.

«Прошу министра здравоохранения региона внимательно следить за тем, как этот механизм работает, чтобы обеспечить вакцинацию населения. Необходимо оперативно реагировать на сигналы жителей и какие-либо проблемы, если они возникнут, чтобы в течение недели работу чётко отладить», – отметил глава региона.

Напомним, первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции в Мурманской области стартовал в октябре 2020 года. Вакциной «Гам-КОВИД-Вак» уже привито более 1200 медиков, социальных работников и педагогов, сообщает региональное Министерство информационной политики.