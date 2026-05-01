В Мурманской области начинается период белых ночей
В Мурманской области начинается период белых ночей

Как сообщает Мурманское УГМС, на территории Мурманской области начинается период белых ночей. В это время вечерние сумерки сливаются с утренними и освещенность небесного свода даже в полночь близка к вечерней. На широте самой северной гидрометеорологической станции Вайда-Губа белые ночи начинаются с 25 апреля, на широте Мурманска – с 30 апреля, на широте Кандалакши – с 5 мая.

А когда солнце перестанет заходить за линию горизонта, в Мурманской области начнётся полярный день. В этом году на широте Мурманска полярный день начнётся 21 мая и продлится до 22 июля, на широте Вайда-Губы полярный день будет длиться с 17 мая по 26 июля, а на широте Кандалакши– со 1 июня по 10 июля.

1-3 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием обширной циклонической депрессии, охватывающей Гренландское, Норвежское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидается смещение атмосферных фронтов, временами осадки, преимущественно в виде дождя, температура воздуха в дневные часы 1-2 мая +7+13°, 3 мая +3+9°.

Сегодня, 1 мая, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +8+13°. Ночью местами гололедица.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+3°, днём +8+10°.

2 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-западный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +7+12°. Ночью местами гололедица. 3 мая - ветер западный умеренный. Местами осадки. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +3+8°. Ночью местами гололедица.

2 мая в областном центре ожидается ветер юго-западный умеренный. Ночью умеренный, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1+3º, днём +8+10°. 3 мая - ветер западный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью от 0 до +2°, днём +3+5°.

 

 

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

