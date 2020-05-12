В Мурманской области начинается поэтапное снятие ограничений

Правительство Мурманской области разработало и утвердило шаги выхода из режима ограничений и самоизоляции. Основные пункты первого этапа предусматривают следующее.

С 12 мая снимается режим самоизоляции в Мурманской области. С этого дня разрешено пребывание на улице без оформленных рабочих пропусков и пояснительных записок. Исключение – граждане старше 65 лет и лица, имеющие хронические заболевания. Работодатели обязаны предоставить таким гражданам возможность работать дистанционно, а в случае невозможности такого перевода – решить вопрос иным способом, позволяющим обеспечить соблюдение работником режима самоизоляции в рамках трудового законодательства. Аналогичные требования предусмотрены для работодателей, работники которых являются одним из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо прибыли с территорий других субъектов Российской Федерации.

С 12 мая в Мурманской области введён «масочный режим». При нахождении в общественных местах, магазинах, аптеках, на улице, в транспорте и такси обязательно ношение маски.

Кроме того, в Мурманской области организовано обязательное прохождение теста на коронавирус для кассиров в магазинах и гипермаркетах, кондукторов и водителей в транспорте, сотрудников обсерваторов, волонтеров, экипажей судов, возвращающихся в порты Мурманска и Кандалакши, а также на десятый день въезда всех граждан, прибывающих на территорию Мурманской области.

Разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе.

Управляющие компании должны еженедельно проводить дезинфекцию в многоквартирных домах. Также еженедельную дезинфекцию открытых пространств необходимо проводить организациям, осуществляющим обслуживание объектов внешней среды, формирующих инфраструктуру населенных пунктов.

До особого распоряжения сохранён запрет на работу баров, ресторанов, кафе, фитнес-центров, кальянных, торговых центров за исключением уже работающих гипермаркетов, продуктовых магазинов, аптек, торговых объектов с товарами первой необходимости, салонов красоты, пунктов выдачи заказов, а также торговых объектов площадью не более 50 квадратных метров с отдельным входом с улицы при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил. Сохраняется запрет на примерку одежды в магазинах.

Кроме того, в Апатитах и Кировске до особого распоряжения сохранен запрет на работу салонов красоты, парикмахерских, косметических, косметологических и спа-салонов.

Также сохранены до особого распоряжения ограничения на въезд и выезд в муниципалитетах, где они были ранее введены, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.