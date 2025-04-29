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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.25 11:00

В Мурманской области начинается приём заявок на «Губернаторский старт»

С 29 апреля заполярные предприниматели смогут подать заявку на конкурс грантов «Губернаторский старт», инициированный главой региона Андреем Чибисом. О начале приёма заявок, а также изменениях в порядок предоставления грантов вчера на оперативном совещании в правительстве региона рассказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«Конкурс «Губернаторский старт» является важным инструментом поддержки наших предпринимателей. Он реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и считается востребованным способом получения финансовой помощи для бизнеса», – отметила Оксана Демченко.

За пять лет действия программы поддержку получили 164 предпринимателя на сумму порядка 184 млн рублей. Реализовано 138 проектов, грантополучателями создано 375 рабочих мест.

В 2025 году проекты в сферах, определенных стратегическим планом «На Севере – жить!», выделены в приоритетную категорию и могут претендовать на максимальный размер гранта. Поддержка до 2 млн рублей предусмотрена для проектов по созданию инфраструктуры для размещения туристов, придорожной инфраструктуры, креативных пространств и объектов общественного питания, объектов водного туризма, а также проектов по развитию сектора бытовых услуг и социально ориентированного бизнеса.

Также в приоритетном порядке с возможностью предоставления максимальной суммы гранта продолжается поддержка проектов по открытию аптечных пунктов в удалённых, малонаселённых поселениях; проектов, направленных на привлечение к труду осуждённых; проектов, реализуемых на земельных участках по программе «Арктический гектар»; проектов в ЗАТО, моногородах и приграничных территориях; проектов, реализуемых участниками СВО.

Для других проектов сумма гранта составляет до 1 млн рублей, для самозанятых — до 500 тысяч рублей. Грант можно направить на аренду помещений или земельных участков, приобретение основных средств, рекламу и продвижение проекта, а также ремонтные и строительно-монтажные работы. Размер софинансирования со стороны заявителя составляет не менее 20% от суммы расходов на реализацию для субъектов малого и среднего предпринимательства и не менее 10% от суммы расходов на реализацию для самозанятых граждан.

«Особое внимание уделено поддержке молодых предпринимателей. Проекты, реализуемые северянами в возрасте до 35 лет включительно, по поручению губернатора Андрея Владимировича Чибиса выделены в отдельную приоритетную категорию и могут претендовать на грант до миллиона рублей», – сообщила Оксана Демченко.

Еще одно нововведение 2025 года – электронная процедура проведения конкурса. Заявки на предоставление гранта принимаются на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки до 1 июня.

С условиями конкурса и успешными проектами можно ознакомиться в разделе «Гранты губернатора Мурманской области» на портале «Наш Север».

«Традиционно призываем наших предпринимателей быть активными, подавать заявки, реализовывать свои инициативы, а мы с удовольствием их поддержим», – обратилась к северянам Оксана Демченко.

Подробнее о конкурсе грантов доложила заместитель губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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