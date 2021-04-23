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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.21 17:00

В Мурманской области начинается приём заявок на весенний сезон охоты

В Мурманской области начинается приём заявок на весенний сезон охоты. В соответствии с региональным законодательством весенняя охота на пернатую дичь (водоплавающая (гусь, селезень утки) и боровая дичь (самцы глухаря, самцы тетерева)) осуществляется:

в Южной зоне (Терский, Кандалакшский, Ковдорский районы, Апатиты с подведомственной территорией) в период с 3 мая по 12 мая включительно;

в Северной зоне (Кольский и Ловозерский районы, Печенгский округ; Оленегорск, Мончегорск и Кировск с подведомственными территориями) – с 10 мая по 19 мая включительно.

Подача заявлений на выдачу разрешений начинается за 10 календарных дней до начала установленных сроков охоты на соответствующие виды охотничьих ресурсов: с 23 апреля в Южной зоне, с 30 апреля – в Северной зоне.

Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов жители могут обратиться в многофункциональные центры (режим работы МФЦ можно уточнить по ссылке) или в Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (г. Мурманск, просп. Кольский, 1).

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции прием заявлений и выдача разрешений осуществляется министерством по предварительной записи по телефонам согласно графику. Многоканальный телефон для записи (8152) 48-68-05.

Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов необходимо представить следующие документы:  заявление,  охотничий билет,  документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в сумме 650 рублей за выдачу одного бланка разрешения и документы, подтверждающие уплату сбора за пользование объектами животного мира (в случае осуществления охоты на облагаемых налогом виды охотничьих ресурсов: 1 особь глухаря – 100 рублей, 1 особь тетерева – 20 рублей).

Более подробная информация о выдаче разрешений, а также реквизиты для уплаты налогового сбора и государственной пошлины доступны на сайте регионального Минприроды.

Обращаем внимание, что весенняя охота осуществляется исключительно на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами и (или) манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями и (или) манными гусями и (или) манком.

Запрещается осуществление охоты на самок уток, глухарей, тетеревов в период весенней охоты; осуществление охоты на рябчиков, лысуху, камышницу, серого гуся, белую и тундряную куропатку, на вальдшнепа на утренней тяге в период весенней охоты.

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