В Мурманской области начинается прокладка глубоководного оптоволокна по дну Севморпути

Суда-кабелеукладчики начинают глубоководную прокладку трансарктической волоконно-оптической линии связи Мурманск – Владивосток, которая станет уникальным проектом, не имеющим аналогов в мире, «цифровым хребтом Арктики», сообщил журналистам гендиректор АО «Управление перспективных технологий» (главный исполнитель проекта) Алексей Стрельченко.

- Начинается развертывание линии связи из Териберки с заходом во все порты арктического побережья до Владивостока. Шесть лет для такого проекта – это невероятно ударные темпы, никто в мире в Арктике ничего подобного не делал, — сказал Стрельченко.

По его словам, финансирование проекта осуществляется полностью за счёт государственного бюджета, его стоимость составляет порядка 65 миллиардов рублей. В Мурманске уже начал работу завод по производству оптоволоконного кабеля.

«Проект очень амбициозный, очевидно, что мы будем сталкиваться с новыми трудностями и вызовами. Мы посмотрели опыт зарубежный, есть проект на Аляске, там широта залегания кабеля южнее и протяженность меньше. Но аналога нашему проекту нет, спросить не у кого, будем сами нарабатывать», — рассказал гендиректор ФГУП «Морсвязьспутник» Андрей Куропятников. Он отметил, что в реализации проекта уже заинтересованы международные компании из Азии и Европы, в том числе Скандинавии.

Как пишет 1prime.ru, кратчайшая оптоволоконная линия между Европой и Азией станет альтернативой спутниковой связи в северных широтах, обеспечит надежную и доступную связь и быстрый интернет в российской Арктике. «Полярный экспресс» призван обеспечить цифровую составляющую развития Северного морского пути, его портовой инфраструктуры, а также нефтегазовых и экологических проектов в Арктике. Проект реализуется по заказу Минтранса РФ при поддержке Росморречфлота, Росморпорта и ФГУП «Морсвязьспутник».

Для прокладки линии будет использован флот кабельных, вспомогательных и научно-исследовательских судов. Срок реализации проекта «Полярный экспресс» — 2026 год, предполагается прокладка 12650 километров кабеля из шести пар оптических волокон пропускной способностью до 104 Тб/с.