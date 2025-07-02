В Мурманской области начинают подготовку к подъёму затонувшего ПД-50: для этого введён режим ЧС

В Мурманской области стартовала подготовка к подъёму плавдока-50, затонувшего в 2018 году. Для обеспечения процессов с 1 июля в акватории губы Рослякова и на прилегающей береговой территории Ленинского округа Мурманска введён режим чрезвычайной ситуации.

Учитывая беспрецедентный характер и сложность работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, а также их крайне высокую стоимость, подъём и удаление ПД-50 будет осуществляться в несколько этапов. В рамках режима чрезвычайной ситуации вопросы согласования работ и финансирования решаются в особом порядке.

Как отмечают в правительстве Мурманской области, сегодня это один из крупнейших и важных экологических проектов в Арктике: акватория, где затонул объект, имеет стратегическое значение для развития Северного морского пути и проекта «Восток Ойл».

Финансирование работ будет полностью произведено из федерального бюджета: предусмотрено соответствующее субсидирование Мурманской области.

Напомним, ранее региональная команда во главе с губернатором Андреем Чибисом активно добивалась этого решения. В том числе вопрос обсуждался в ходе рабочего визита в Мурманскую область заместителя председателя правительства Дмитрия Патрушева весной этого года и был поддержан Президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, при затоплении плавучий док принадлежал 82 СРЗ. Его длина составляет 300 метров, а ширина – 79 метров. Док мог обеспечивать перевозки судов водоизмещением до 181 тысячи тонн.