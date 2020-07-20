Минобороны успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавирусаОтказ от расширения Севморпути не повлияет на планы развития портов - Минвостокразвития
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)20.07.20 09:00

В Мурманской области начинают работу детские лагеря дневного пребывания

При соблюдении санэпидемправил разрешена работа детских оздоровительных лагерей в Мурманской области. Организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием заработают в нескольких муниципалитетах: Кировске, Апатитах, Мончегорске, Кандалакшском, Ловозерском, Ковдорском, Терском, Кольском и Печенгском районах.

Работники лагерей будут протестированы на COVID-19 и допущены к работе при отрицательных результатах. У детей должны быть справки об отсутствии контактов с заболевшими инфекционными заболеваниями. Разрешена наполняемость отрядов не более 50%, продолжительность смен - не более двух недель. В лагере обязательно проведение дезинфекции, использование антисептиков, ежедневное медицинское наблюдение детей и термометрия.

Поручение обеспечить функционирование данных организаций с указанием срока их открытия дается органам местного самоуправления.

Соответствующие изменения внесены постановлением правительства Мурманской области от 17.07.2020 № 513-ПП.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Валерий Лысенко
18.07.20 20:26
Я родился в 1941 году и жил в Кильдинстрое до 1962 года. Закончил 7 классов и после учебы в техникуме работал на кирпичном заводе. Так что мне хорошо известна жизнь в моем родном поселке. Я разделя
Комментарий к новости:Один день из жизни Кильдинстроя
Д.О. Вернер
14.07.20 21:58
Вот зачем вымирающему городу всё это??? Герой передачи - архитектор с большим опытом работы в Москве... https://gov-murman.ru/info/news/345917/ Организация - частная, АНО «Центр городского развития Му
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Андрей Коровянский – о «красной зоне» в Долине Уюта и кинологическом парке
Нигора
13.07.20 08:26
Здравствуйте, а где эту помощь получают? Я многодетная мама, у меня нет нечего, живу на съёмного квартире. Можете поделиться, куда обращаться? *** Если есть компьютер, то надо перейти по этой ссылке
Комментарий к новости:15 многодетных семей в Мурманске получили денежные сертификаты на улучшение жилищных условий
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире10:15«Карамель». Художественный сериал, 35 серия (16+)11:05«С миру по нитке». Научно-популярная программа (12+)11:35«Париж подождет». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Побочный эффект пандемии - реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на 8%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 48 копеек, евро - на 45 копеек-PRO Энергетику (18+)«Россети» построили распределительную сетевую инфраструктуру для Мурманского транспортного узла-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)С 15 июля субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться за субсидией на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 580 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика