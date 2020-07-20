В Мурманской области начинают работу детские лагеря дневного пребывания

При соблюдении санэпидемправил разрешена работа детских оздоровительных лагерей в Мурманской области. Организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием заработают в нескольких муниципалитетах: Кировске, Апатитах, Мончегорске, Кандалакшском, Ловозерском, Ковдорском, Терском, Кольском и Печенгском районах.

Работники лагерей будут протестированы на COVID-19 и допущены к работе при отрицательных результатах. У детей должны быть справки об отсутствии контактов с заболевшими инфекционными заболеваниями. Разрешена наполняемость отрядов не более 50%, продолжительность смен - не более двух недель. В лагере обязательно проведение дезинфекции, использование антисептиков, ежедневное медицинское наблюдение детей и термометрия.

Поручение обеспечить функционирование данных организаций с указанием срока их открытия дается органам местного самоуправления.

Соответствующие изменения внесены постановлением правительства Мурманской области от 17.07.2020 № 513-ПП.