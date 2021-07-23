В Мурманской области продолжает снижаться численность населенияТри мурманских маршрута вошли в перечень субсидируемых семейных авиаперелётов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)23.07.21 13:00

В Мурманской области начинаются съёмки сериала «Баренцево море»

25 июля кинокомпания «Star Media»  начинает съёмки сериала «Баренцево море» в Мурманске.

«Баренцево море» – продолжение рейтингового сериала «Чёрное море», премьера которого состоялась 27 апреля 2020 года на телеканале «Россия». В октябре 2020 года проект стал победителем XXIX Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок» в г. Анапа.

Главные роли в продолжении сериала вновь исполнят звёзды отечественного кинематографа Екатерина Вилкова и Павел Трубинер. По сюжету действие сериала будет разворачиваться в 1944 году. По сведениям, полученным от завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в одном из арктических портов, через который Советский Союз получает жизненно необходимую помощь от союзников в рамках ленд-лиза. Сорвать вражескую операцию и спасти порт от грозящей катастрофы предстоит уже знакомым зрителям героям Елене Солей и Сергею Сабурову. Режиссер фильма – Олег Фомин, в фильмографии которого есть любимая зрителями лента «День выборов».

«Я с большим воодушевлением принимаюсь за работу, так как мне очень близка и интересна военная тема. Вся история моей семьи тесно связана с Великой Отечественной войной. Моя бабушка прошла два концлагеря, подвергалась пыткам гестапо, но не сдалась. Мне интересно понять, что же тогда ей двигало, как наши люди выдержали все эти ужасы. Я думаю, что для каждого русского человека эта тема является сакральной. В новом сезоне главных героев ждёт множество трудностей: они попадут в экстремальные ситуации, а их личные отношения не раз пройдут проверку на прочность», — рассказал Фомин в интервью vesti.ru

Съёмки сериала запланированы до 15 августа и пройдут в Мурманске и в Кольском районе, сообщает Центр развития кинопроизводства Мурманской области «Нордфильм».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

KOHCTANTA
23.07.21 07:19
Смывной бачок отремонтировали, значит, скоро выборы! Устройство для смыва дерьма заработало, только вопрос мучает, а почему в этот прекрасный "клозет" не заходят представители едроссии? Их бы надо п
Комментарий к новости:«СВОИМИ СЛОВАМИ»: О том, как депутат Макаревич стал ковид-антиваксером
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:25
Здравствуйте, Анна Дмитриевна! Ваш вопрос стоит также переадресовать и заместителям Председателя Совета депутатов, членам партии Единая Россия, ура-патриотом за зарплату и ДАВНИМ соратникам Веллера и
Комментарий к новости:Эпопея с веллеровскими сертификатами продолжается. Люди обмануты и возмущены
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:18
Здравствуйте, горожане, коллеги из МБОУ "Гимназия № 6" и гости города-героя Мурманска. Работники ОУ вынуждены сами ремонтировать здание ОУ. Вопрос вопросов: а заместители Председателя Совета депутато
Комментарий к новости:Мурманская гимназия №6 готовится к скорому началу нового учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«Метод исследования». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)6,50% годовых - Банк России повысил ключевую ставку-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 7 копеек, а евро теряет почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Оплата по больничному не может быть ниже минимального размера оплаты труда
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика