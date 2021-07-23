В Мурманской области начинаются съёмки сериала «Баренцево море»

25 июля кинокомпания «Star Media» начинает съёмки сериала «Баренцево море» в Мурманске.

«Баренцево море» – продолжение рейтингового сериала «Чёрное море», премьера которого состоялась 27 апреля 2020 года на телеканале «Россия». В октябре 2020 года проект стал победителем XXIX Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок» в г. Анапа.

Главные роли в продолжении сериала вновь исполнят звёзды отечественного кинематографа Екатерина Вилкова и Павел Трубинер. По сюжету действие сериала будет разворачиваться в 1944 году. По сведениям, полученным от завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в одном из арктических портов, через который Советский Союз получает жизненно необходимую помощь от союзников в рамках ленд-лиза. Сорвать вражескую операцию и спасти порт от грозящей катастрофы предстоит уже знакомым зрителям героям Елене Солей и Сергею Сабурову. Режиссер фильма – Олег Фомин, в фильмографии которого есть любимая зрителями лента «День выборов».

«Я с большим воодушевлением принимаюсь за работу, так как мне очень близка и интересна военная тема. Вся история моей семьи тесно связана с Великой Отечественной войной. Моя бабушка прошла два концлагеря, подвергалась пыткам гестапо, но не сдалась. Мне интересно понять, что же тогда ей двигало, как наши люди выдержали все эти ужасы. Я думаю, что для каждого русского человека эта тема является сакральной. В новом сезоне главных героев ждёт множество трудностей: они попадут в экстремальные ситуации, а их личные отношения не раз пройдут проверку на прочность», — рассказал Фомин в интервью vesti.ru

Съёмки сериала запланированы до 15 августа и пройдут в Мурманске и в Кольском районе, сообщает Центр развития кинопроизводства Мурманской области «Нордфильм».