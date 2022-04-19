В Мурманской области начинаются съёмки сериала «Сахалин – 6»

Фильм снимает кинокомпания «Дивера Фильм» по заказу ООО «Эпик Медиа». Режиссёр-постановщик Валентина Власова, оператор-постановщик Игорь Буряк. В главной роли – Софья Ардова. Съёмки будут проходить в период с 21 по 30 апреля включительно.

Ради карьеры Вика готова на всё, даже уехать на край света – на Сахалин-6, в офис престижной нефтяной компании. Вика попадает в другой, суровый и жестокий мир, и понимает, что кто-то намеренно заманил её в западню. Каждый из обитателей Сахалина оказался здесь не случайно. Чтоб выжить, Вике придётся выяснить, какие тайны скрывают её новые коллеги, что привело каждого из них в офисную башню, запертую посреди ледяной пустыни.

Как сообщает Светлана Солдатова, руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области, известно, что в качестве натуры будут использованы объекты на территории Мурманской области, напоминающие рабочий посёлок вахтовиков, нефтеперерабатывающую установку, пустынную прибрежную полосу, бытовки, заброшенный ангар, ледокол, респектабельный частный дом.

В настоящее время в Мурманской области кинематографисты активно готовятся к летнему сезону съёмок. Идёт поиск локаций для фильма «Контакты» (киностудия «Марс медиа»). Готовятся к съёмочному процессу документалисты с проектом «По следам начальника Чукотки» (студия «Встреча», режиссёр Наталья Гугуева). В июне начнутся съёмки сериала «Заполярный вальс» (ООО «Гамма продакшен»).

Фото: https://vk.com/wall-196337736_1478?z=photo-196337736_457241070%2Falbum-196337736_00%2Frev