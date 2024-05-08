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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.24 12:30

В Мурманской области наградили лучших медицинских сестёр

В областном центре подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший медицинский работник со средним медицинским образованием Мурманской области», организатором которого является Мурманский областной центр повышения квалификации работников здравоохранения.

За 21 год существования конкурса за право называться лучшими в профессии боролись участковые сестры, палатные медицинские сестры хирургических, травматологических, инфекционных и терапевтических отделений, медицинские сестры палат новорожденных, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры отделений анестезиологии и реанимации. В 2024 году конкурс прошел в номинации «Лучший специалист первичного звена со средним медицинским образованием Мурманской области». В нём приняли участие 43 человека из 13 медицинских организаций города и области.

Традиционно конкурс проходил в несколько этапов: в рамках 1 тура участники выполнили тестовое задание, во 2 туре демонстрировали практические навыки в симулированных условиях. На заключительном 3 туре участники представили и защитили творческое задание на тему: «Применение принципов бережливого производства в моей профессиональной деятельности».

В финал конкурса вышли 10 медицинских сестёр из 6 медицинских организаций. По итогам заключительного этапа конкурса, 1 место завоевала Анастасия Волкова – старшая медицинская сестра терапевтического отделения №3 Мурманской городской поликлиники №1, 2 место присуждено Зое Томашевской – медицинской сестре отделения общей врачебной практики (семейной медицины) №3 Мурманской городской поликлиники №1, 3 место присвоено Ольге Власенко – инструктору ЛФК отделения реабилитации Мурманской городской детской поликлиники №1.

«В наших медицинских организациях трудятся более 6 тысяч работников со средним медицинским образованием, более 4 тысяч из этого числа медицинские сестры. Профессия медицинской сестры одна из самых востребованных. Без среднего медицинского персонала и службы медсестер немыслима работа ни одного медицинского учреждения, будь то поликлиника или стационар. Это те основные силы, от которых зависит здоровье и жизнь наших пациентов», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Кроме того, в преддверии профессионального праздника почётные грамоты и благодарности губернатора Мурманской области были вручены 11 отличившимся работникам. Ещё 13 медицинских сестер награждены почётными грамотами Министерства здравоохранения Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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