Мурманская область. Арктика (16+)25.04.26 10:00

В Мурманской области наградили лучших педагогов – победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Губернаторском лицее состоялась коллегия министерства образования и науки Мурманской области и подведение итогов регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России» – «Учитель года Мурманской области». Коллегия объединила руководителей управлений образования, педагогов всех муниципалитетов региона и прошла под председательством министра образования и науки Мурманской области Дианы Кузнецовой.

Губернатор Андрей Чибис обратился с видеоприветствием к участникам мероприятия: «Наш регион по праву вошёл в число 25 субъектов России с высоким уровнем качества общего образования, а по ключевому элементу — образованию и развитию — мы уверенно занимаем 8-е место в общероссийском рейтинге. Это не просто статистика, коллеги, – это результат вашего ежедневного труда. Мы видим, что наши дети стали увереннее в своих знаниях, и это прямое следствие тех масштабных изменений, которые мы внедряем. Только за период 2019–2025 годов на развитие сферы образования в области было направлено более 170 млрд рублей. Конечно, в центре этой работы — люди. Мы делаем всё, чтобы поддержать наших учителей. Проекты «Арктический учитель» и «Земский учитель» помогают нам привлекать в регион талантливых педагогов. И, глядя на участников конкурса «Учитель года», я вижу, какая мощная команда профессионалов у нас работает. Уверен, что победитель достойно представит Мурманскую область на федеральном этапе в октябре».

Профильный министр Диана Кузнецова представила доклад на тему «Ключевые векторы образования как инструмент развития Арктики». Она отметила, что Мурманская область – регион, обладающий колоссальным ресурсным потенциалом и сталкивающийся с особыми вызовами. Именно поэтому система обучения и воспитания юных северян сегодня направлена на подготовку специалистов, которые смогут построить успешную карьеру в уникальных условиях и обеспечить благополучное стабильное будущее жителей Арктической зоны.

Вместе с коллегами Диана Кузнецова обсудила главные итоги прошлого года и планы на 2026 год. Это продолжение капитальных ремонтов учреждений в рамках национальных проектов и народной программы «На Севере – жить!», увеличение числа кластеров федерального проекта «Профессионалитет» и инженерных классов в школах, профориентация детей, повышение доступности среднего профессионального образования, развитие Мурманского арктического университета.

«Особенно отмечу важность участия как педагогов, так и обучающихся из числа активистов в федеральных грантовых конкурсах. На сегодняшний день их доступно 18, победители получают сертификаты на обучение, возможность пройти стажировку на инновационных площадках, масштабировать свои успешные практики, а также финансирование на реализацию проектов. Наши учителя, студенты, молодёжные объединения активно используют эти возможности, ещё раз подтверждая, что в нашей сфере образования – самые неравнодушные люди», – отметила министр.

В рамках коллегии награды за высокие результаты в Национальном рейтинге трудоустройства выпускников получили директоры 11 учреждений: Мурманского педагогического, Мончегорского политехнического, Кандалакшского индустриального, Ковдорского политехнического, Полярнозоринского энергетического, Мурманского и Кольского медицинских колледжей, Печенгского политехнического и Мурманского кооперативного техникумов, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий и Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева.

Благодарственных писем губернатора Мурманской области Андрея Чибиса удостоены коллективы образовательных учреждений, отмеченных знаком качества Рособрнадзора «Высокая культура оценивания» – гимназий №2, №5 и №10, школы №36 г. Мурманска, Хибинской гимназии Кировска, школы №276 ЗАТО Александровск, а также коллектив школы №10 Кандалакшского муниципального округа, отмеченный знаком качества Рособрнадзора «Высокие образовательные результаты».

За высокий профессионализм и активную работу по подготовке психолого-педагогических классов школ Благодарственное письмо губернатора получила Татьяна Кузьмичёва.

За вклад в реализацию приоритетных задач технологического просвещения, повышение качества математического и естественно-научного образования Благодарственными письмами губернатора отмечены председатель комитета по образованию Мурманска Светлана Воробьёва, начальник отдела образования, культуры, спорта и молодёжной политики ЗАТО Видяево Надежда Энис, начальник управления образования ЗАТО Александровск Галина Чебелева, начальник отдела образования г. Полярные Зори Елена Серебренникова.

В рамках коллегии прошла церемония награждения регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России» – «Учитель года Мурманской области 2026».

В нём приняли участие 27 педагогов из разных муниципалитетов, пять – в номинации «Дебют». В течение четырёх конкурсных дней проходили испытания на площадках мурманской гимназии № 2 и регионального института развития образования. Открытые уроки, мастер-классы, педагогическое интервью, блицтурнир – со всеми задачами участники справились.

По итогам конкурса победителем в номинации «Дебют» стал учитель физической культуры Мурманского политехнического лицея Владимир Подобедов.

Призёрами конкурса в номинации «Учитель года Мурманской области» стали учитель русского языка и литературы оленегорской школы №4 Ангелина Дёгтева, учитель начальных классов мурманской гимназии №10 Яна Пичугина и учитель географии кировской школы №7 Фатима Хаматханова. Звание «Учитель года Мурманской области» получила учитель русского языка и литературы школы №1 Видяево Светлана Бочкарёва.

По инициативе главы региона Андрея Чибиса победитель конкурса получает премию в 300 тысяч рублей, призёры – по 100 тысяч рублей, победитель в номинации «Дебют» – 50 тысяч рублей.

«Мурманская область сегодня уникальна тем, какую роль у нас играют педагоги – не просто обучая и воспитывая детей, а создавая будущее Арктики. От учителей зависит желание наших детей строить свою жизнь в родном регионе. Именно наставники помогают молодёжи увидеть свои сильные стороны, знать обо всех возможностях, которые есть в области, сделать осознанный выбор пути. И затем на высоком уровне готовят наших выпускников к освоению выбранной профессии. Об этом говорят результаты наших детей на сдаче итоговой аттестации, выступлениях на различных олимпиадах и конкурсах, а главное – популярность учебных заведений Мурманской области среди наших выпускников», – отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566491/#&gid=1&pid=1

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

