В Мурманской области наградили лучших профессионалов строительной отрасли

Сегодня в России отмечают День строителя. Накануне профессионального праздника в Мурманске вручили более 60 федеральных и региональных грамот, благодарностей и благодарственных писем.

С поздравлением к работникам и ветеранам отрасли обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис, награды вручила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

«Для всех нас строительная отрасль является ключевой, приоритетной. За последние пять лет более 60 миллиардов рублей было направлено на создание, ремонт, реконструкцию разного рода объектов. Наша первоочередная задача – возродить строительный комплекс Мурманской области, чтобы он был таким же мощным, таким же профессиональным, каким он был всегда. Дальнейшее развитие индустриально-жилищного строительства сегодня является ключевым приоритетом работы губернатора и всего правительства Мурманской области. Мы очень рассчитываем на вас в деле реализации плана «На Севере – жить», программы реновации ЗАТО и мастер-планов», – выступила Оксана Демченко от имени правительства региона.

Также работников отрасли поздравил министр строительства Заполярья Алексей Грачиков.

«Существенные усилия прилагаются к поддержке стройотрасли, довольно большой объём средств вкладывается в капитальное строительство, в капитальные ремонты, в реконструкции, что в какой-то степени уже позволило перезапустить отрасль строительства. Появились так долго ожидаемые башенные краны в городе, объекты вводятся каждый год. В этом году ещё несколько объектов ожидаем к вводу, в том числе и жилые дома, что до настоящего момента является наиболее острым моментом для нашего региона», – отметил министр.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, дипломами были награждены строительные компании-победители конкурса на «Лучшую строительную площадку». В номинации «Лучший объект капитального строительства» первое место заняло ООО «МСК» по объекту «Жилой дом в г. Мурманске по ул. Полярные Зори». А лучшими объектами капитального ремонта многоквартирного дома стали дома в Мурманске на проезде Рыбный, 4, которым занимается ООО «Актив-Энерго», и мурманский дом на улице Карла Либкнехта, 11 – его ремонтирует ООО «Крит-Плюс».

В народном голосовании за лучший объект строительства и капитального ремонта 2023 года, которое было объявлено в соцсетях минстроя Мурманской области, победила компания «Спика-Строй» – подрядчик капитального ремонта школы №19 в Кандалакше.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/