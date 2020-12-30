В Мурманской области наградили победителей ежегодного конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан»
Конкурсная комиссия ежегодного конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан» определила победителей. При оценке работ участников учитывалось их соответствие выбранной номинации, оригинальность творческого замысла, уровень мастерства и качество исполнения, а также возможность их практического применения в просветительских и учебных целях.
По итогам было отобрано 12 лучших работ по двум номинациям «Ребусы о бюджете» и «Финансовый кроссворд» и четырем возрастным группам. Также победитель определен в номинации «Приз зрительских симпатий» по итогам открытого голосования на портале «Бюджет для всех».
Конкурс проводился Министерством финансов Мурманской области для повышения открытости бюджетного процесса в регионе и обеспечения доступности для граждан информации об управлении общественными финансами. Конкурсная комиссия также состояла из членов Объединенного общественного совета при министерстве финансов Мурманской области, Комитете государственного и финансового контроля и комитете по конкурентной политике Мурманской области.
В этом году призы и дипломы победителям и благодарности их кураторам вручил и.о. министра финансов Михаил Селезнёв. Возраст авторов творческих проектов – от 4 до 82 лет.
«В этом году на конкурс поступило 339 творческих проектов, поэтому конкуренция среди участников была высока. Ежегодное увеличение количества заявок на конкурс говорит о растущем интересе жителей Заполярья к вопросам бюджетной и финансовой грамотности», – отметил Михаил Селезнёв.