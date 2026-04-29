Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
29.04.26 12:30

В Мурманской области наградили победителей и призёров чемпионата «Абилимпикс»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске в Центре образования «Лапландия» состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В этом году чемпионат объединил 290 человек – школьников от 14 лет, студентов и специалистов, в том числе участников специальной военной операции. Они продемонстрировали свои навыки в 27 направлениях – от технических и цифровых компетенций до творческих и социально значимых профессий.

«За 11-летнюю историю движения «Абилимпикс» в регионе мы видим впечатляющий рост: количество компетенций увеличилось с 10 до 27, а число конкурсантов почти в 8 раз – до 290 человек. Это лучший показатель нашей общей работы и стремления развивать инклюзивное образование. Я поздравляю победителей и призёров! Вы доказали, что профессиональное мастерство определяется упорством, талантом и поддержкой наставников. Хочу сказать отдельные слова благодарности волонтёрам, предприятиям-партнёрам и экспертам чемпионата. Ваше участие, коллеги, подтверждает спрос на мотивированных специалистов, готовых достойно проявлять себя в профессии», – сказала Анна Головина в приветственном слове и вручила награды.

Соревнования прошли с 20 по 27 апреля на 11 площадках образовательных организаций региона и учреждений культуры. По итогам определены 129 победителей и призёров. По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с 2025 года предусмотрены денежные премии: 20 тысяч рублей за первое место, 15 тысяч – за второе и 10 тысяч — за третье. Наставники, подготовившие лауреатов, также отмечены премиями.

В награждении приняли участие министр образования и науки Диана Кузнецова, министр труда и социального развития Сергей Мякишев и замминистра культуры Ольга Анисимова.

«Девиз чемпионата «Мечтай. Действуй. Побеждай» отражает главное – каждый из вас уже делает шаг к своей цели. Для нас вы все победители, потому что проявляете упорство, развиваетесь и не боитесь идти вперёд. «Абилимпикс» – это не только соревнования, но и сообщество единомышленников, где рождается поддержка и уверенность в своих силах. Важно, что такие проекты помогают людям с особенностями здоровья выбрать профессиональный путь и реализовать себя в родном регионе», – подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Она отметила, что движение ежегодно расширяет свои возможности: растёт число конкурсантов, увеличивается перечень компетенций, усиливается взаимодействие с работодателями, которые участвуют в развитии новых направлений, предоставляют стажировки и создают возможности для дальнейшего трудоустройства.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства просвещения и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победители регионального этапа примут участие в отборочных соревнованиях всероссийского уровня.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566776/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять