В Мурманской области наградили победителей онлайн-конкурсов «Заполярный ЗОЖ»

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова и посол ГТО Мурманской области, призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта России Лариса Круглова вручили награды победителям и призерам региональных онлайн-конкурсов «Заполярный ЗОЖ». Церемония состоялась в Ледовом дворце в Мурманске.

Физкультурное онлайн-мероприятие по северной ходьбе «Заполярный ЗОЖ» проходило в период с 15 июля по 15 августа, его участниками стали северяне от 18 лет и старше из Мурманска, Апатитов, Североморска, Оленегорска, Колы, Полярных Зорь, ЗАТО Александровск, Печенгского округа.

По правилам конкурса спортсмены в трех возрастных группах проходили заявленные дистанции с использованием палок для скандинавской ходьбы и 3D-треков тренировок. Победителей определили в 7 номинациях: по максимальному количеству пройденных километров за день, за выходные, за неделю, за весь период мероприятия, по максимальному количеству тренировок подряд и за весь период конкурса, а также за лучший трек.

Онлайн-мероприятие по легкой атлетике «Заполярный ЗОЖ» прошло с 16 августа по 12 сентября. Участниками стали северяне в возрасте от 14 лет и старше из Мурманска, Апатитов, Кандалакши, Североморска, Мончегорска, Полярных Зорь, Оленегорска, ЗАТО Александровск, Ловозерского и Кольского районов.

Конкурс проводился в категориях «Действующие спортсмены» в возрастных группах 14-16 лет, 17-19 лет, 20-29 лет, 30 лет и старше, а также «Любители» – 14-18 лет, 19-25 лет, 26-35 лет, 36-45 лет, 46-55лет, 56 лет и старше. Спортсмены выполняли комплекс из четырех заданий, в числе которых были прохождение максимальной дистанции за определенное для каждой категории время, максимальное пройденное расстояние за 2 недели, прохождение дистанции на скорость.

Как сообщает региональное Министерство спорта, по итогам соревнований по северной ходьбе определили 14 победителей и призеров, 33 спортсмена вошли в число призеров и победителей в соревнованиях по лёгкой атлетике. Все они получили медали, грамоты и призы от областного Министерства спорта.