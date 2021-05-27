В Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на картофель, мороженую неразделанную рыбу и репчатый лук

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 18 по 24 мая текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 2,5%), мороженую неразделанную рыбу (на 1,4), репчатый лук (на 1,1), свежую белокочанную капусту (на 0,5%).

В этот же период снизились цены на яблоки (на 1,7%), охлаждённые и мороженые куры (на 0,5), сливочное масло, морковь (на 0,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.