В Мурманской области наибольшее увеличение цен зафиксировано на картофель, яблоки и гречневую крупу

В магазинах Мурманской области с 23 по 29 апреля текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на картофель (на 3,6%), яблоки (на 2,5), гречневую крупу (на 2,1), вермишель (на 1,9), морковь (на 1,8), пшено (на 0,9), поваренную пищевую соль (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 1,8%), сливочное масло (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется статистическим ведомством в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.