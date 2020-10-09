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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.20 08:15

В Мурманской области наибольшие темпы роста заработной платы отмечены на водном транспорте – 133%

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, в связи с эпидемиологической ситуацией на государственном и региональном уровнях принят широкий спектр антикризисных мер по поддержке хозяйствующих субъектов, направленных на сохранение занятости, снижение текущих издержек бизнеса и подержание доходов населения региона.

Кроме того, поддержке оплаты труда в бюджетной сфере способствует исполнение майских указов Президента Российской Федерации, а также стимулирующие выплаты медицинским, социальным и другим работникам, участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за январь-июль 2020 года сложилась в нашем регионе в размере 67710 рублей, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 7,1%, в реальном исчислении – на 4,2%.

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечены по следующим видам деятельности: водный транспорт – 133%, деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления – 118%, телевизионное и радиовещание - 112%, добыча полезных ископаемых, деятельность по обслуживанию зданий и территорий - 111%, ветеринарная деятельность, металлургическое производство и информационные технологии – 110%, строительство зданий и административно-хозяйственная деятельность – 109%. Финансовая деятельность – 108%.

Среди организаций социального блока наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг (на 14%), образования (на 8%).

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 сентября 2020 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 33,2 млн рублей.

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 809 человек. Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций. Из семи организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности, пять находились в процессе конкурсного производства, на них приходилось 99% всей задолженности по заработной плате.

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