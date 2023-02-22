В Мурманской области наибольший удельный вес социальной поддержки в 2022 году приходился на выплаты ветеранам труда

В Мурманской области объём средств, направленных на реализацию мер социальной поддержки от-дельных категорий граждан (ветеранов, пенсионеров, граждан, удостоенных почётными званиями, студентов, доноров, кормящих матерей, малоимущих граждан, инвалидов, детей-сирот) за 2022 год по отношению к уровню 2021 года возрос на 8 процентов и составил 9,8 миллиарда рублей.

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, в структуре этих средств по категориям граждан в 2022 году наибольший удельный вес приходился на выплаты ветеранам труда – 28 процентов, малоимущим гражданам – 19, пенсионерам – 11, детям-сиротам – 7, женщинам, получающим региональный материнский капитал и поддержку при рождении третьего и последующих детей, – 5 процентов.

По направлениям поддержки доля расходов на денежное обеспечение составила 55 процентов, оплату жилья и коммунальных услуг – 40 процентов.

Отдельные виды и объёмы социальной поддержки за 2022 год приведены в инфографике Мурманскстата. Их сумма по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года возросла в 1,4 раза, а её доля увеличилась на 0,3 процентного пункта и составила 2 процента общего объёма направленных на социальную поддержку средств.