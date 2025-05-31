В Мурманской области наименьший процент приходится на земли населённых пунктов – 0,4%, их площадь составляет 64 тысячи га - региональный Росреестр

Росреестр Мурманской области в рамках исполнения полномочий по осуществлению государственного мониторинга земель подготовил доклад о состоянии и использовании земель в регионе в 2024 году, в котором содержатся сведения о количественном и качественном состоянии, а также правовом положении земель в Мурманской области.

По состоянию на 1 января 2025 года земельный фонд области составляет 14490,2 тысячи га. Значительную площадь занимают земли лесного фонда, на долю которых приходится 65,3% территории области, и земли сельскохозяйственного назначения – 19,7%, земли запаса - 8,5%, земли промышленности и иного специального назначения – 3,2%.

На долю земель особо охраняемых природных территорий приходится 2,4%, водного фонда – 0,5%. Наименьший процент приходится на земли населённых пунктов – 0,4%, их площадь составляет 64 тысячи га.

Основная часть земель населённых пунктов находится в государственной и муниципальной собственности – 60,8 тысячи га. В собственности юридических лиц находится 2 тысячи га. В собственности граждан – 1,2 тысячи га.

«Доклад наглядно отражает состояние земельного фонда и служит источником информации для государственных органов и органов местного самоуправления при формировании и проведении земельной политики, целью которой является улучшение управления земельными ресурсами. Эти задачи заложены в стратегии развития Росреестра до 2030 года и сформированной на ее основе госпрограмме «Национальная система пространственных данных», – отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Ознакомиться с полной версией доклада о состоянии и использовании земель в 2024 году и узнать о земельном фонде Мурманской области можно на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru в разделе: Открытая служба/ Статистика и аналитика/ Мурманская область/ Землеустройство, мониторинг земель и сделки с землей/2024).

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.