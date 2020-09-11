В Мурманской области налоговые и неналоговые доходы сократились на 3,2%

Региональное Министерство экономического развития разместило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь–июль 2020 года. Как сообщает ведомство, по состоянию на 1 августа текущего года консолидированный бюджет Мурманской области исполнен по доходам (без внутренних оборотов) в сумме 56,8 млрд рублей (59,3% от плановых бюджетных назначений на 2020 год), что на 4% (на 2,4 млрд рублей) ниже поступлений января-июля 2019 года, по расходам – 53,5 млрд рублей (48,1% от утверждённых бюджетных назначений) со снижением к аналогичному периоду прошлого года на 1,5% (на 802,1 млн рублей).

Результат исполнения – профицит в сумме 3,3 млрд рублей (на 1.08.2019 – профицит 4,9 млрд рублей).

В связи с сокращением платежей от организаций, не входящих в состав консолидированных групп налогоплательщиков, а также кризисными явлениями в экономике, обусловленными падением курса национальной валюты и ограничительными мерами, направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) налоговые и неналоговые доходы сократились на 3,2% (на 1,6 млрд рублей) относительно соответствующего периода 2019 года до 49,3 млрд рублей.

Наибольшее снижение поступлений отмечается по следующим налогам:

- налогу на прибыль организаций – на 6,9% (на 1,4 млрд рублей) за счёт сложившихся отрицательных курсовых разниц, связанных с полученными в иностранной валюте кредитами для модернизации производства крупнейших налогоплательщиков, а также проведением вскрышных работ, необходимых для сохранения добычи полезных ископаемых;

- налогу на имущество организаций – на 7,8% (304,5 млн рублей) в связи с исключением с 1.01.2019 движимого имущества из объектов налогообложения данным налогом (последний срок платежа в марте 2019 года за 2018 год);

- налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - на 29,7% (на 407,5 млн рублей), что обусловлено принятием закона Мурманской области о снижении на территории региона ставок по данному налогу на период 2020-2022 годов.

В то же время в рассматриваемый период наблюдается рост поступлений: по налогу на доходы физических лиц – на 2,6% (на 485,1 млн рублей) в основном в связи с увеличением фонда начисленной заработной платы крупными предприятиями региона, осуществляющими деятельности по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» (на 17,3%), «Обрабатывающие производства» (на 16,8%), «Строительство» (на 24,6%), а также «Государственное управление и обеспечение военной безопасности» (7,0%), «Образование» (6,2%) и «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (14,3 %) при одновременном снижении фонда по остальным видам экономической деятельности; по акцизам – на 10,1 % (на 124,7 млн рублей) в связи с расширением перечня акцизов и увеличением нормативов зачисления акцизов, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ (с 58,1% - в 2019 году до 66,6% - в 2020 году) и норматива распределения (с 65,3% - в 2019 году до 87,4% - в 2020 году) (изменения законодательства РФ); по налогу на добычу полезных ископаемых – на 12,2% (на 101,2 млн рублей) в связи с увеличением расходов, формирующих налогооблагаемую базу (расширение деятельности крупнейшего налогоплательщика).

Неналоговые поступления в отчётном периоде сократились на 0,9% (на 16,5 млн рублей) по отношению к январю-июлю 2019 года преимущественно за счёт снижения доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 1,9 раза (на 82,4 млн рублей).

В то же время в рассматриваемый период увеличились поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 4,6% (на 45,1 млн рублей), а также платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 1,2 раза (на 44,2 млн рублей) в связи с зачётом в 2019 году сложившейся переплаты по итогам 2018 года.

В сравнении с январем-июлем 2019 года безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Мурманской области снизились на 9,6% (на 783,9 млн рублей), в связи с сокращением объёма дотаций, предоставляемых из федерального бюджета в 2,3 раза (на 2 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре расходов затраты на социальную сферу, которые занимают 73,7% в общей сумме расходов консолидированного бюджета Мурманской области (на 1.08.2019 – 64 %), возросли на 13,3% (на 4,6 млрд рублей) и составили 39,4 млрд рублей.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности увеличились в 1,4 раза по отношению к январю-июлю 2019 года и составили 1,1 млрд рублей.

Объём государственного долга Мурманской области по состоянию на 1 августа текущего года составил 14,7 млрд рублей со снижением на 11,3% (на 1,9 млрд рублей) к январю-июлю 2019 года. В его структуре доля коммерческих кредитов составила 2,7%. Муниципальный долг по сравнению с январем-июлем 2019 года вырос в 1,5 раза (на 1,4 млрд рублей) и на отчётную дату составил 4,2 млрд рублей.