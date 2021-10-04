В Мурманской области намерены продлить действие сниженных ставок по налогу, взимаемому по УСН

В Мурманской области утверждены основные направления налоговой политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Чибис.

Основу региональных приоритетов на ближайшие три года составит создание комфортных условий для роста инвестиционной активности, поддержки малого и среднего бизнеса, реализации проектов в Арктической зоне.

«На сегодняшний день в Мурманской области зарегистрировано 23500 субъектов малого и среднего бизнеса. Чтобы поддержать этот бизнес, мы приняли решение продлить действие максимально сниженных ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и так называемые «налоговые каникулы» по специальным режимам», - пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, за восемь месяцев текущего года поступления по налогу на профессиональную деятельность в Мурманской области в 2,4 раза выше плановых бюджетных показателей.