В Мурманской области напишут Большой этнографический диктант

Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» состоится в этом году в девятый раз. Проведение акции приурочено к государственному празднику – Дню народного единства.

Диктант пройдёт в формате онлайн в период – с 1 по 8 ноября. Диктант привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия, позволяет оценить этнографическую грамотность, знания о народах, проживающих в Российской Федерации.

Мурманская область ежегодно активно принимает участие в диктанте, в прошлом году акцию поддержали более 11 тысячи участников. Задания будут опубликованы в 00 часов 1 ноября 2024 года (по московскому времени) на официальном сайте Большого этнографического диктанта.

Для участия в Диктанте необходимо зайти на сайт с любого электронного устройства в удобное для участника время с 1 по 8 ноября и кликнуть кнопку «Пройти Диктант».

Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;

10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут. По истечении данного времени доступ к заданиям будет закрыт.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после прохождения диктанта на сайте формируется сертификат участника с указанием результатов в электронном виде. Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей, на территории нашего региона – Министерство внутренней политики Мурманской области.

Подробную информацию о просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте и в официальной группе «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/