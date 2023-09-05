В Мурманской области наращивают темпы строительства на объектах здравоохранения, реализуемых в рамках нацпроектов

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая является частью национального проекта «Здравоохранение», в Кольском Заполярье в 2023 году завершили капитальный ремонт в поликлиниках в Ревде и Мурмашах, ведутся работы ещё в трёх поликлиниках в Умбе, Оленегорске и Кировске.

Так, в здании Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Кировске на улице Ленина, 28 помимо демонтажных работ подрядная организация выполняет работы по устройству кровли и внутренние отделочные работы, срок завершения работ в декабре 2024 года.

В Оленегорской центральной городской больнице» подрядчик завершает выполнение работ по капитальному ремонту фасада, уже передан в эксплуатацию четвертый этаж, строителями ведутся работы на первом этаже. Также на данный момент завершаются работы на третьем этаже. На втором этаже уже ведутся подготовительные работы, после освобождения всех помещений строители начнут работы в полном объёме.

В Умбе в филиале Кандалакшской ЦРБ также ведутся работы по капитальному ремонту. На объекте уже выполнены работы по устройству кровли первого корпуса, устройство проемов и перегородок, продолжаются работы по фасаду второго корпуса. Параллельно с ними ведутся отделочные работы, а также работы по инженерным системам.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, продолжаются работы по проектированию в рамках капитальных ремонтов детской и взрослой поликлиниках в Апатитах. Продолжается реконструкция хирургического корпуса онкологического диспансера в Мурманске и строительство амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи в Зеленоборском.

Фото: https://gov-murman.ru