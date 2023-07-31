В Мурманской области наращиваются темпы строительства на объектах национальных проектов

Министерство строительства Мурманской области принимает участие в реализации сразу нескольких национальных проектов. В самом разгаре строительный сезон, а значит и темпы работы на стройплощадках увеличены. Итоги первого полугодия 2023 года были представлены в ходе заседания регионального правительства.

Один из важнейших нацпроектов – «Жильё и городская среда». Так, за первое полугодие 2023 года расселено 7,5 тысячи кв. метров аварийного жилья и 450 жителей. Расселение граждан осуществляется в благоустроенные жилые помещения, приобретенные на первичном и вторичном рынках жилья, в отремонтированный пустующий муниципальный жилищный фонд. Кроме того, осуществляется выплата выкупной стоимости собственникам по итогам оценки жилых помещений.

На данный момент ведутся мероприятия по строительству жилых домов в Мурманске, Умбе и Зеленоборском. Силами частных застройщиков строятся дома на Успенского и Бредова в Мурманске, а также планируется строительство на улице Шевченко и проспекте Кольский. Кроме того, в Мурманской области в рамках реализации программы «Свой дом в Арктике» с июля 2022 года введено 3297,7 кв. метров жилья и построено 85 домов.

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая является частью национального проекта «Здравоохранение», в Кольском Заполярье в 2023 году завершили капитальный ремонт в поликлиниках в Ревде и Мурмашах, ведутся работы в еще трех поликлиниках в Умбе, Оленегорске и Кировске. Продолжается реконструкция хирургического корпуса онкологического диспансера в Мурманске и строительство амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи в Зеленоборском.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в рамках нацпроекта «Демография» в марте 2023 года начали свою работу детский сад в Алакуртти и ФОК в Заозерске, в июле 2023 года в рамках нацпроекта «Культура» в Мурманске приступили к строительству Центра культурного развития на улице Аскольдовцев, а в апреле – к капитальному ремонту Туломского сельского дома культуры. Благодаря национальному проекту также в этом году начали реконструкцию Ледового дворца в Оленегорске.