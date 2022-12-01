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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.22 12:00

В Мурманской области нарастает кадровый голод по ряду профессий и сфер экономики

Сегодня на одну вакансию в Мурманской области приходится всего 3,2 активных резюме – это пониженный уровень конкуренции в пользу соискателя. Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5–6 резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала, как за последний месяц изменилась конкуренция за рабочие места в Мурманской области, кому сейчас проще всего и, наоборот, сложнее быстро найти работу.

Сегодня на одну вакансию в Мурманской области приходится всего 3,2 активных резюме – это пониженный уровень конкуренции в пользу соискателя. Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5–6 резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными. 

Показательно, что на протяжении последних месяцев уровень конкуренции за рабочие места в Мурманской области держался примерно на одном уровне – на одно рабочее место в среднем претендовали порядка 3 человек (наглядно на графике).

Наиболее высокий уровень конкуренции в Мурманской области сейчас наблюдается в профессиональных сферах «Юристы» (более 7 человек на одно рабочее место) и «Бухгалтерия, управленческий учёт, финансы предприятия» (порядка 6 человек). 

При этом сразу 9 профессиональных сфер испытывают ярко выраженный кадровый дефицит - на одну вакансию там приходится меньше одного резюме: «Продажи», «Добыча сырья», «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость» (по 0,9 резюме на вакансию в каждой сфере), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (0,5), «Страхование», «Медицина, фармацевтика», «Банки, инвестиции, лизинг» (по 0,4 в каждой сфере) и «Консультирование» (0,1). Можно говорить о том, что в данных сферах постепенно нарастает кадровый голод, потому что с начала года в этих профобластях наблюдается нехватка кандидатов на постоянной основе.

Ситуацию комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности: «Это непростая ситуация в первую очередь для работодателей. Снова обнажился тот яркий дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года, разрыв между спросом и предложением по-прежнему колоссальный. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена. С начала специальной военной операции произошёл небольшой скачок конкуренции, правда, ситуация быстро сгладилась и даже 21 сентября особо не сказалось на активности кандидатов. Особенно трудно привлекать специалистов рабочего толка — уровень конкуренции среди синих воротничков не дотягивает даже до 1 резюме на вакансию. Пока сложно сказать, как справляться с нехваткой линейного и массового персонала, учитывая растущий дефицит курьеров, водителей, производственного и рабочего персонала во всех регионах. С беловоротничковыми ролями компаниям стало чуть проще — кандидаты заводят или обновляют резюме в поисках лучших условий труда. Исключение составляют лишь ИТ-специалисты, которые по-прежнему в цене и в дефиците.  Рынок труда показывает удивительную стабильность в самые турбулентные времена. Я бы назвала его «соискательский рынок рабочих линейных синеворотничковых профессий». Именно эти роли сегодня наиболее востребованы у компаний из разных отраслей» (наглядно на диаграмме).

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