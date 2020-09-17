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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.20 07:15

В Мурманской области настраивается механизм организации горячего питания в системе начального образования

Во всех общеобразовательных учреждениях региона проведены опросы, анкетирование родителей по вопросу горячего питания школьников. Так, учащиеся в зависимости от предпочтений получают завтрак или обед.

Вице-губернатор Елена Дягилева посетила прогимназию № 61 в Мурманске, где в 1-4-х классах обучаются 459 школьников. Охват учащихся бесплатным питанием в образовательной организации составляет 100%.

«Мы видим, что в учреждении горячее питание детям организовано – это подтверждают и родители ребят, кроме того, по их словам, проведены все необходимые опросы, и дети с удовольствием посещают столовую, – отметила Елена Дягилева. – В этой прогимназии родители обучающихся предпочли для своих детей горячий обед».

Напомним, с 1 сентября 2020 года, помимо двухразового питания обучающихся льготных категорий 1-11-х классов, бесплатным одноразовым горячим питанием обеспечиваются все учащиеся 1-4-х классов.  При этом ученикам младших классов в школах Мурманска было предоставлено право выбора бесплатного горячего питания – завтрак или обед.

В начале сентября губернатор Андрей Чибис поручил главам муниципалитетов взять под жёсткий контроль организацию питания детей в школах.

«Опросы родительского мнения, а также мониторинги организации питания должны проводиться в общеобразовательных организациях на постоянной основе, – почеркнула вице-губернатор. – У родителей есть право выбора: не только сегодня, но и всегда. То есть если родители выбрали для своих детей в качестве бесплатного горячего питания завтрак, через какое-то время они могут пересмотреть эту позицию и предпочесть обед. Сейчас мы только встраиваемся в механизм организации горячего питания в системе начального образования, но при этом понимаем, исходя из опыта работы, что в течение года может происходить дополнительная донастройка».

В Мурманске бесплатное питание предоставляется в форме завтрака в 63 школах (42,6%), обеда – в 38 общеобразовательных учреждениях (25,7%); как завтрака, так и обеда (в зависимости от выбора родителей) – в 47 школах города (31,7%).

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  на обеспечение одноразовым питанием обучающихся 1-4 классов в соответствии с заключенным с Министерством просвещения РФ соглашением о предоставлении субсидии направлено 191,8 млн рублей, из них из федерального бюджета – 136,2 млн рублей, из областного – 55,6 млн рублей.

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