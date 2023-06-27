В Мурманской области навыкам оказания первой помощи будут обучать на регулярной основе

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано между Министерством здравоохранения Мурманской области и Общероссийской общественной организацией «Российское общество первой помощи».

Оно направлено на расширенное обучение различных целевых аудиторий правилам и приёмам оказания первой помощи, грамотным действиям при проведении простых реанимационных мероприятий и формирование приверженности граждан оказывать первую помощь.

«Крайне важно, чтобы каждый человек знал основные правила и приёмы первой помощи и мог совершать грамотные действия по её оказанию при состояниях, угрожающих жизни или здоровью. Эти навыки доступны для освоения каждому человеку, и для этого совсем не обязательно иметь медицинское образование», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

«По данным различных исследований лишь небольшой процент населения знает, как правильно оказать первую помощь в бытовых условиях или чрезвычайной ситуации. Необходимо выходить на новый уровень подготовки людей по оказанию первой помощи и систематизировать процессы обучения этим жизненноважным навыкам», – сказал председатель Общероссийской общественной организации «Российское общество первой помощи», главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Леонид Дежурный.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, вчера для представителей различных ведомств и организаций региона состоялся мастер-класс по правилам оказания первой помощи. Опытные инструкторы продемонстрировали базовые приёмы первой помощи при потере сознания, остановке дыхания и кровообращения.

Фото: https://gov-murman.ru