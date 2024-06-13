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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.24 12:00

В Мурманской области не хватает химиков: работодатели на 40% увеличили спрос на рынке труда

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на химиков в стране, а также выяснили, где им готовы платить самые высокие зарплаты. 

За первые пять месяцев 2024 года в России было открыто 5,6 тысячи вакансий для химиков, при этом наибольший спрос на них зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Республике Татарстан, Краснодарском крае, а также в Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областях. Более того, за год спрос на химиков у мурманских компаний вырос сразу на 40%. В целом по СЗФО спрос на химиков за год взлетел на 85%. Средние зарплаты выросли на 7,5 тысячи рублей (до 50,3 тысячи рублей в целом по СЗФО).

Регион СЗФО

Уровень зарплаты

в 2024 году

Динамика зарплаты

за год

Спрос на химиков

за год

Санкт-Петербург

70 200 ₽

7 900 ₽

35%

Ленинградская область

56 400 ₽

1 000 ₽

19%

Калининградская область

50 000 ₽

7 500 ₽

24%

Архангельская область

45 600 ₽

4 100 ₽

290%

Псковская область

41 000 ₽

9 000 ₽

200%

Вологодская область

40 000 ₽

2 500 ₽

155%

Мурманская область

65 000 ₽

20 000 ₽

40%

Новгородская область

60 000 ₽

13 300 ₽

24%

Республика Коми

35 000 ₽

5 000 ₽

25%

Республика Карелия

40 000 ₽

5 000 ₽

40%

 

Чаще всего в химиках нуждаются компании из направления «Медицина, фармацевтика, аптеки» (13% от всех вакансий для химиков в 2024 году), далее идут компании из отраслей «Продукты питания» (11%), «Розничная торговля» (10%), а замыкают пятерку «Химическое производство, удобрения» (8%) и «Услуги для бизнеса» (6%). Наиболее востребованы кадры со специализацией научный специалист, исследователь (49% от всех предложений о работе для химиков), технолог (11%) и лаборант (10%).

Самые высокие зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей, в этом году предлагают химикам в Ханты-Мансийском АО (медиана предлагаемых зарплат - 116,8 тысячи рублей), Ямало-Ненецком АО (109 тысяч рублей) и Забайкальском крае (107,6 тысячи рублей). Также в первую десятку по уровню зарплатных предложений входят Республика Саха (Якутия) (91,4 тысячи рублей), Москва (82,6 тысячи рублей), Сахалинская область (80 тысяч рублей), Московская область (71,3 тысячи рублей), Санкт-Петербург (70,2 тысячи рублей). В Мурманской области средняя зарплата химика – 65 тысяч рублей. За год зарплаты для местных химиков выросли на 20 тысяч рублей. 

Актуальные на данный момент максимальные зарплатные предложения существенно превышают медианные показатели в разных регионах. Так, в вакансии местной компании инженера-химика указана зарплата от 67 тысяч рублей на руки, при этом опыт работы не требуется. Мурманским химикам также предлагается работать в других регионах вахтовым методом: химиком-технологом на производстве взрывчатых веществ с зарплатой от 345 тысяч рублей на руки, или, к примеру, инженером-химиком в лаборатории с зарплатой до 302 тысячи рублей. Есть возможность работать и по полному релокационному пакету: такое условие предоставляется для главного технолога по бензинам, которому готовы платить от 300 тысяч рублей на руки.

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