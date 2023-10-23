В Мурманской области не менее 1250 многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, будут обеспечены автономными дымовыми пожарными извещателями

В Мурманской области продолжается работа по обеспечению мест проживания многодетных семей, получающих меры социальной поддержки с учетом нуждаемости, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов, автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ). Подобное оборудование уже получили более 2,5 тысячи северян. В этом году не менее двух приборов уже получили 800 семей, а всего до конца года планируется увеличить число получателей меры до 1250.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, АДПИ выдаются через центры социальной поддержки населения, подведомственные министерству труда и социального развития Мурманской области. Данное мероприятие реализуется в рамках региональной программы «Общественная безопасность».