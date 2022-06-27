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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.22 13:30

В Мурманской области не произойдёт скачка в стоимости тепловой энергии для граждан, способ оплаты останется прежним – равномерными платежами в течение года

Сегодня на оперативном совещании заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков выступил с инициативой сохранить нынешнюю схему оплаты населением тепловой энергии, которая предусматривает равномерные платежи в течение всего года.

Заместитель губернатора напомнил, что постановление правительства Мурманской области об оплате тепла «по факту», т.е. только в отопительный период, было принято в 2021 году. Но, к сожалению, в сегодняшних экономических условиях, связанных с геополитической ситуацией и усилением санкционного давления, при колебании банковской процентной ставки появились серьезные риски для населения при уходе от равномерного способа оплаты за отопление.

Так, неизбежное увеличение начислений в зимний период при переходе на оплату по фактическому потреблению в сложившихся экономических условиях может спровоцировать накопление задолженности по платежам населения, что напрямую будет влиять на прохождение отопительного периода и предоставление коммунальной услуги. Значительный рост квартплаты с учетом увеличения платежей за отопление в зимний период не повлечёт пропорциональный рост размера субсидии, а в межотопительный период количество получателей субсидии прогнозируемо снизится. При этом доля граждан, получающих субсидию, составляет не более 8% от числа жителей региона. Изменение способа оплаты за коммунальную услугу по отоплению в большей степени затронет жителей области, не получающих меры социальной поддержки по оплате ЖКУ. С учётом резкого роста цен расходы на оснащение домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии не смогут быть компенсированы экономией за счёт фактических начислений. Периодические изменения ставки рефинансирования Центрального банка РФ, используемой при предоставлении рассрочки платежей, усложнят процесс расчёта платы и проведения проверок начислений.

«В Минэнерго и ЖКХ Мурманской области и Министерство госжилстройнадзора регулярно поступают обращения граждан, представителей общественных организаций, а также правлений ТСЖ и ЖСК по вопросу обеспокоенности изменением способа оплаты коммунальной услуги по отоплению. Предлагаю сохранить действующий на территории региона равномерный способ оплаты за отопление до периода стабилизации экономической ситуации в стране», – сказал Алексей Лыженков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор подчеркнул, что при переходе на новый способ оплаты не должно возникнуть никаких рисков для северян, особенно для незащищённых слоёв населения.

«Если кому-то может стать хуже, то, безусловно, надо остаться в системе, которая действует сегодня, которая отработана, отлажена, стабильна и не преподнесёт неприятных сюрпризов уязвимым категориям граждан», – отметил Андрей Чибис.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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